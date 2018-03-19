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Новости /  Политика /  Выборы 2018  

Активность избирателей по Самарской области составила 66,91%

19 марта 2018 10:25
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Активность избирателей по Самарской области составила 66,91 %
За Владимира Путина голоса отдали 75,82% избирателей.

Подведены предварительные итоги выборов Президента РФ.
По данным избиркома, активность избирателей по области составила 66,91%. Такие данные приводит Департамент информационной политики региона.
За Владимира Путина голоса отдали 75,82% избирателей.
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