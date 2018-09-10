В нескольких регионах может пройти второй тур выборов
10 сентября 2018 12:53
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Из особенностей завершившихся выборов можно выделить возможность проведения вторых туров в ряде регионов, где проходили губернаторские кампании, но ни один из претендентов не смог получить более 50% голосов избирателей.
Так, кандидат от "Единой России", губернатор Владимирской области Светлана Орлова по итогам подсчета почти 100% протоколов получила 36% голосов, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин – свыше 31,38%, передает Радио Маяк.
Определять имя губернатора в ходе повторного голосования, вероятно, будут жители Хабаровского края, где за пост поборются депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал и действующий губернатор Вячеслав Шпорт. Также вторые туры возможны в Приморье и Хакасии. "Мы готовы ко второму туру", – заверила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По мнению главы ЦИК, вероятность второго тура свидетельствует о "реальной конкурентной борьбе".
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