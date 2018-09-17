Сегодня состоится церемония вступления в должность Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
17 сентября 2018 10:07
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Сегодня в 14.00 состоится церемония вступления в должность Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, сообщает Департамент информационной политики региона.
Следить за событием можно будет в прямом эфире на телеканалах «Россия 24» и «Губерния», а также на сайте правительства http://www.samregion.ru
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