Глава Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах губернатора Самарской области
9 сентября 2018 10:56
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В воскресенье, 9 сентября, Глава Самары Елена Лапушкина отправилась на избирательный участок, расположенный в школе №69, чтобы принять участие во
всенародном голосовании за Губернатора Самарской области.
«Сегодня ответственный день, ведь мы выбираем руководителя, который будет задавать курс развития региона ближайшие 5 лет. Именно от него во
многом будет зависеть экономическое, социокультурное и промышленное состояние Самарской области», - сказала Глава города.
Также Елена Лапушкина приняла участие в рейтинговом голосовании по проекту «Твой конструктор двора». Отметим, что проголосовать за свой двор
горожане могут во всех 9-ти районах Самары в общественных пунктах для голосования, которые расположены рядом с избирательными участками. Территории,
победившие в голосовании, получат 100 тысяч рублей на благоустройство, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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