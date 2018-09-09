Глава Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах губернатора Самарской области

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В воскресенье, 9 сентября, Глава Самарыотправилась на избирательный участок, расположенный в школе №69, чтобы принять участие вовсенародном голосовании за Губернатора Самарской области.«Сегодня ответственный день, ведь мы выбираем руководителя, который будет задавать курс развития региона ближайшие 5 лет. Именно от него вомногом будет зависеть экономическое, социокультурное и промышленное состояние Самарской области», - сказала Глава города.Также Елена Лапушкина приняла участие в рейтинговом голосовании по проекту «Твой конструктор двора». Отметим, что проголосовать за свой дворгорожане могут во всех 9-ти районах Самары в общественных пунктах для голосования, которые расположены рядом с избирательными участками. Территории,победившие в голосовании, получат 100 тысяч рублей на благоустройство, сообщает пресс-служба горадминистрации.