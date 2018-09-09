Дмитрий Азаров: "Я уверен, что абсолютное большинство жителей региона-люди ответственные и активные - и придут на избирательные участки"
9 сентября 2018 12:44
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День выборов в разгаре! Все избирательные участки работают в штатном режиме. На своём участке в самарской школе 132 проголосовал Дмитрий Азаров. Врио Губернатора пообщался с членами УИК и волонтёрами на пункте общественного голосования по проекту "Твой конструктор двора", сообщает Департамент информационной политики региона.
"Нареканий к работе комиссии нет. Вижу, что люди приходят на избирательные участки в хорошем настроении, всей семьёй. Мы отмечаем день города, и праздничная атмосфера в Самаре особенно заметна. Областная избирательная комиссия работает четко в соответствии с законодательством. В 8 утра все 1783 избирательных участка на территории Самарской области приступили к работе без каких-либо задержек, сложностей и накладок"- подчеркнул Дмитрий Азаров.
"Сегодня замечательный день, и понятно, что на избирательных участках хочется быть чуть меньше, чем на природе. Но я уверен, что абсолютное большинство жителей региона-люди ответственные и активные - и придут на избирательные участки, несмотря на по-настоящему летний солнечный день", - отметил Дмитрий Азаров.
Фото Департамента.
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