В 100% территориальных избирательных комиссиях Самарской области установлены системы видеонаблюдения
9 сентября 2018 12:23
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В воскресенье, 9 сентября 2018 года, на территории Самарской области проходят выборы по нескольким избирательным кампаниям. Голосование проводится на 1783 избирательных участках.
Видеонаблюдение будет осуществляться во всех 47 территориальных избирательных комиссиях и в 200 участковых избирательных комиссиях, действующих на территории одномандатного избирательного округа № 158 (это 80,6 % от количества УИК на территории округа).
Напомним также, что ряд участков для голосования оснащены комплексами обработками избирательных бюллетеней (КОИБ) – они установлены в 321 пункте голосования. Из них 30 расположены на участках в городе Сызрань, 238 на участках в Тольятти и на 53 участках в Самаре.
Также за легитимностью выборного процесса будут следить общественные наблюдатели. Возможностью стать наблюдателем и проследить за чистотой избирательного процесса в Самарской области воспользовались более 1000 человек, в том числе более 700 от общественной палаты. В течение нескольких месяцев они проходили обучение, по результатам которого получили удостоверения независимых общественных наблюдателей. В их задачи входит контроль за соблюдением законности всех процедур голосования. Удостоверение наблюдателя дает право зайти на любой избирательный участок Самарской области, где они могут оценить обстановку, пообщаться с избирателями и сообщить о возможных спорных ситуациях членам участковой или территориальной избирательных комиссий или в ситуационный центр.
Как отмечали эксперты на прошедших в марте 2018 года, общественное наблюдение позволило избежать сбоев в работе избирательных участков, поскольку задачей общественников является также помощь в организации открытого выборного процесса – членам участковых комиссий они подсказывают о неточностях в организации процесса и оперативно, на месте, устраняют их.
Фото pixabay.com
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