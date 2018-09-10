Собянин набрал 69,89% голосов на выборах мэра Москвы
10 сентября 2018 13:21
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Мэр Москвы Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы по результатам обработки 96,74% протоколов. Согласно данным информационного табло, градоначальник набрал 69,89% голосов.
Как передает Агентство городских новостей «Москва», за кандидата от КПРФ Вадима Кумина проголосовали 11,49% избирателей, а за представителя «Справедливой России» Илью Свиридова — 7,10%. Михаил Дегтярев от ЛДПР и Михаил Балакин от партии «Союз горожан» набрали 6,78% и 1,88% соответственно.
Согласно данным Мосгоризбиркома, явка на выборах мэра столицы 9 сентября составила 30,74%. Избирательные участки закрылись в 22:00. Выборы в единый день голосования проводились в 80 регионах страны, пишут "Известия".
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