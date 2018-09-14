17 сентября состоится церемония вступления в должность губернатора Самарской области Дмитрия Азарова

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В понедельник, 17 сентября, в 14:00 в Самарском академическом театре оперы и балета (г. Самара, пл. Куйбышева,1) пройдет церемония вступления в должность Губернатора Самарской областиМероприятие будет транслироваться в прямом эфире на сайте Правительства Самарской области www.samregion.ru, а также в эфире телеканалов «Россия 24» и «Губерния».