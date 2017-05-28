Зюганова переизбрали председателем КПРФ
28 мая 2017 10:26
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Геннадий Зюганов был переизбран председателем КПРФ. Об этом заявил секретарь центрального комитета (ЦК) партии Сергей Обухов, передает «РИА Новости».
Данное решение было принято по итогам 17-го отчетно-выборного съезда КПРФ.
«Пленум ЦК единогласно по предложению председателя кадровой комиссии Валентина Романова избрал председателем ЦК Зюганова», — сказал Обухов.
Геннадий Зюганов является председателем КПРФ с 1993 года.
В ходе съезда также был выбран новый заместитель ЦК партии — Юрий Афонин. Он сменил на этом посту Валерия Рашкина.
Напомним, КПРФ была образована на II чрезвычайном съезде коммунистов России в 1993 год как восстановленная Коммунистическая партия РСФСР.
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