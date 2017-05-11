Зарубежному вину могут доначислить акцизов
11 мая 2017 09:47
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Как стало известно “Ъ”, импортеров вина лишают возможности пользоваться пониженной ставкой акциза для поставок в Россию продукции с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). В Минфине посчитали, что такая льгота должна распространяться лишь на отечественное вино.
Поставщиков зарубежного теперь могут обязать доначислить акциз за весь период действия пониженной ставки — с 1 января 2016 года. В этом случае 80% импортеров прекратят свою деятельность, предупреждают участники рынка.
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