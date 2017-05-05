За отказ инвалиду в обслуживании введут штрафы
5 мая 2017 10:58
8
Роспотребнадзор предложил установить административную ответственность за создание препятствий при покупке товаров, работ и услуг представителями социально уязвимых слоев населения. Речь идет об инвалидах, пенсионерах, детях. Поводом для инициативы стала скандальная история, которая в 2015 году произошла с сестрой модели Натальи Водяновой в Нижнем Новгороде. Тогда ребенка-аутиста с няней выгнали из кафе, отказавшись продать воду.
В докладе Госсовета сказано, что «дети, несмотря на возможности по защите их прав со стороны законных представителей, также относят к категории социально уязвимых слоев населения». По мнению Роспотребнадзора, «отсутствие жизненного опыта не позволяет им самостоятельно осуществлять безопасное, эффективное и разумное потребление, в то время как законодательно они могут становиться приобретателями товаров и услуг с малолетнего возраста», пишут «Известия».
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
362
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
919
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1091
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1306
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2635
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1551
Фоторепортажи
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
974
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
470
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
904
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2144
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3163
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3256
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают