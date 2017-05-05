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Новости /  В стране  

За отказ инвалиду в обслуживании введут штрафы

5 мая 2017 10:58
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За отказ инвалиду в обслуживании введут штрафы
С соответствующей инициативой выступил Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор предложил установить административную ответственность за создание препятствий при покупке товаров, работ и услуг представителями социально уязвимых слоев населения. Речь идет об инвалидах, пенсионерах, детях. Поводом для инициативы стала скандальная история, которая в 2015 году произошла с сестрой модели Натальи Водяновой в Нижнем Новгороде. Тогда ребенка-аутиста с няней выгнали из кафе, отказавшись продать воду.

В докладе Госсовета сказано, что «дети, несмотря на возможности по защите их прав со стороны законных представителей, также относят к категории социально уязвимых слоев населения». По мнению Роспотребнадзора, «отсутствие жизненного опыта не позволяет им самостоятельно осуществлять безопасное, эффективное и разумное потребление, в то время как законодательно они могут становиться приобретателями товаров и услуг с малолетнего возраста», пишут «Известия».

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