За финансовые пирамиды предлагают сажать на 10 лет

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Приравнять компании, которые не гарантируют обещанной гражданам доходности вложений, к финансовым пирамидам, а наказание за их организацию увеличить до 10 лет лишения свободы — такие поправки в УК предлагает внести Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Документ отправлен в Центробанк и Минфин, пишут "Известия". В регуляторе уже поддержали инициативу. Ужесточение наказания за финансовое мошенничество необходимо, как и механизм компенсации потерь, считают эксперты.