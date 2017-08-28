Жительница Кинеля ответит за неуплату налогов

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Полицейские установили, что жительница г.Кинеля 1973 года рождения представила в налоговые органы декларацию по налогу на доходы физических лиц, в которой занизила сумму полученного годового дохода в размере 7,5 млн рублей.В настоящее время Следственным управлением СК России по Самарской области в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает облМВД.