Житель Смоленской области сжег жену, показывая фокус
26 апреля 2017 13:53
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В Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который сжег свою супругу во время фокуса.
Трагедия произошла 15 апреля в Вязьме. Во время застолья супруг решил показать жене фокус с выдуванием огня изо рта. Набрав спиртосодержащую жидкость в рот он поднес к губам зажигалку. В результате огонь попал на женщину. Она получила ожоги 90 % тела, от которых через три дня скончалась в районной больнице.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, 33-летний мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности.
«Следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», – отмечают в пресс-службе ведомства.
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