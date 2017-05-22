Жена самарского олигарха похвасталась бриллиантом в 70 карат
22 мая 2017 13:59
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За жизнью известной модели и супруги самарского олигарха Алексея Шаповалова следят более 200 тысяч подписчиков в Instagram. В микроблоге жгучая брюнетка публикует яркие кадры обеспеченной жизни в Арабских Эмиратах, делится секретами успеха и мотивирует девушек на покорение новых высот. На днях Ксения .поразила фолловеров, продемонстрировав им новый подарок от мужа – драгоценное кольцо с бриллиантом в 70 карат.
«Мой муж никогда не был скуп на подарки. Он посчитал, что 30 карат для меня слишком мало», — заявила Ксения в подписи к посту. Восхищенные пользователи Сети заметили, что похожее украшение было у Элизабет Тейлор, которое после ее кончины было продано почти за 9 миллионов евро.
Встреча начинающей модели Ксении Царицыной и предпринимателя Алексея Шаповалова состоялась в 2011 году, а спустя всего года пара переезжает в Дубай. Сейчас супруги воспитывают двоих детей – четырехлетнего Мишу и годовалую Еву. По кадрам, которые 25-летняя Ксения размещает в микроблоге, видно, что она буквально утопает в роскоши. Лента пестрит снимками, сделанными в шикарных купальниках на самых престижных мировых курортах, а также личным Bentley жены олигарха и другими сопутствующими красивой жизни аксессуарами, пишет "ФедералПресс".
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