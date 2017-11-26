Япония рассмотрела возможность отправки астронавтов на Луну
26 ноября 2017 11:00
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Правительство Японии рассматривает возможность участия в международной программе по созданию окололунной станции Deep Space Gateway. Благодаря этому Страна восходящего солнца в 2020-х годах собирается отправлять на Луну своих астронавтов.
Как сообщают японские СМИ, переговоры по этому проекту ведутся уже несколько лет. Данная программа предусматривает создание станции на орбите Луны. С ее помощью можно будет вести исследования на поверхности естественного спутника Земли. В перспективе окололунная станция может использоваться в качестве промежуточной базы при отправке миссий на Марс.
С 1988 года Япония принимает участие в проекте Международной космической станции. Уже шесть японских астронавтов побывали на МКС. Токио тратит ежегодно на участие в проекте станции около ¥40 млрд (около $360 млн), пишут "Известия".
Фото: Global Look Press
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