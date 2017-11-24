Япония готова к смягчению визового режима с Россией
24 ноября 2017 11:28
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Смягчение визового режима с Россией привело к росту потока туристов, и Япония готова предпринимать шаги по дальнейшей либерализации правил въезда в страну. С таким заявлением выступил глава МИД Японии Таро Коно. По словам дипломата, в период с января по сентябрь текущего года страну посетили около 55 тыс. россиян, что на 40% больше, чем за аналогичный период в 2016 году, пишут "Известия".
Глава МИД Японии находится в России с официальным визитом. В пятницу, 24 ноября, японский дипломат проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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