«Яндекс» и Google начали удалять из поиска сайты, заблокированные Роскомнадзором
2 ноября 2017 13:31
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Поисковики «Яндекс» и Google начали удалять ссылки на сайты, заблокированные на территории России. В поиске уже не отображаются страницы: rutracker.org, nnm-club.me и grani.ru.
Указанные сайты можно найти, только если зайти на поисковики из-за границы, сообщает издание vc.ru. Некоторые заблокированные в России сайты поисковики по-прежнему показывают. В частности, речь идет о сайте социальной сети LinkedIn.
Напомним, вчера в России вступил в силу закон, запрещающий анонимайзерам и VPN-сервисам допускать пользователей интернета к заблокированным в стране сайта.
В рамках реализации положений закона была создана и уже начинает тестироваться Федеральная государственная информационная система.
В тестировании принимают участие популярные в стране сервисы, аудитория которых достигает десяти миллионов человек, сообщает ФедералПресс.
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