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Новости /  В стране  

Взять кредит в банке можно будет по скайпу

23 декабря 2016 09:25
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ЦБ, Минкомсвязи и Росфинмониторинг готовят поправки в «антиотмывочный» закон.

Уже весной 2017 года банки смогут идентифицировать клиентов по биометрическим параметрам (отпечаткам пальцев, сетчатке глаза), а также взаимодействовать с ними по видеосвязи — например, по скайпу. Такие поправки в 115-ФЗ готовят ЦБ, Минкомсвязи и Росфинмониторинг. Это не отменяет первичной идентификации граждан в офисе по паспорту. Впрочем, явиться в банк лично придется только один раз: предъявить документы, сдать биометрические параметры и определить способ взаимодействия. Об этом «Известиям» рассказали замглавы Минкомсвязи Андрей Козырев и официальные представители ЦБ.

Новому клиенту нужно будет прийти в банк, чтобы получить логин и пароль от портала госуслуг.

Официальные представители ЦБ добавляют, что «Банк России совместно с Минкомсвязи и Росфинмониторингом определили механизмы удаленной идентификации физических лиц для дистанционного получения финансовых услуг, в том числе для открытия банковских счетов». А это значит, что действующие клиенты банков смогут по скайпу открывать новые вклады и подавать заявки на получение кредитов. В пресс-службе Центробанка уточнили, что сейчас прорабатываются вопросы правового обеспечения, в том числе за счет изменений в 115-ФЗ, чтобы реализовать механизм удаленной идентификации.


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