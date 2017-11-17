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Воровавшего кур леопарда поймали в Абхазии

17 ноября 2017 11:59
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Воровавшего кур леопарда поймали в Абхазии Возможно, это хищник, выпущенный из Центра реинтродукции переднеазиатского леопарда в Сочи.
Возможно, это хищник, выпущенный из Центра реинтродукции переднеазиатского леопарда в Сочи.

Жители абхазского села поймали в самодельную ловушку леопарда, который в течение недели воровал у них кур, пишут "Известия". Об этом сообщил директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар. От отметил, что возможно, это хищник, выпущенный из Центра реинтродукции переднеазиатского леопарда в Сочи.

«Есть предположение, что это один из трех леопардов, которые были выпущены в Кавказский заповедник в июне прошлого года по программе восстановления вида на Кавказе», — цитирует его ТАСС. Дбар добавил, что пойманный хищник сейчас находится в местечке Адлагара под селом Лыхны, животное не пострадало.

В Минприроды РФ сообщили, что по поручению главы ведомства Сергея Донского в село Лыхны направлены специалисты ведомства и московского зоопарка. «Специалисты идентифицируют зверя, оценят его состояние и примут решение о дальнейших действиях», — сообщили в ведомстве.

В Минприроды отметили, что леопарда могут вернуть обратно в центр для постоянной передержки.
В конце сентября сообщалось, что леопардов из центра разведения в Сочи выпустят в особо охраняемых территориях Дагестана и Северной Осетии.

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