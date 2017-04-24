Я нашел ошибку
Главные новости: 
Баскетболисты «Самары» завершили сезон победой в Кубке РФБ
Баскетболисты «Самары» завершили сезон победой в Кубке РФБ В итоговом реестре чемпионата
В Жигулевске задержали изготовителя дезоморфина
В Жигулевске задержали изготовителя дезоморфина
Волонтеры страны проведут весенний марш чистюль
Волонтеры страны проведут весенний марш чистюль
Победителем турнира «Золотая шайба» среди девушек стала команда «Олимп» из Республики Татарстан
Победителем турнира «Золотая шайба» среди девушек стала команда «Олимп» из Республики Татарстан
На ул. Аэродромной в Самаре горели вещи
На ул. Аэродромной в Самаре горели вещи
Волонтерам добавляют льгот и координации
Волонтерам добавляют льгот и координации
В Сызрани произошла подвижка грунта в штольне
В Сызрани произошла подвижка грунта в штольне
"Крылья Советов" - "Рубин". 0:0. 14-е место в Чемпионате РФ
сегодня  Понедельник, 24 апреля, 10:04
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +6 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/04:
USD 56.23
-0.19
EUR 60.32
-0.29
Искать
Новости /  В стране  

Волонтерам добавляют льгот и координации

24 апреля 2017 09:11
96
Волонтерам добавляют льгот и координации
В правительство внесен план по развитию добровольчества.

К июлю 2017 года будет создана межведомственная комиссия по развитию волонтерства, которая займется координацией добровольцев в различных отраслях, а к весне 2018 года заработает интернет-портал с информацией о волонтерских организациях. Такие предложения содержатся в плане мероприятий по развитию волонтерства в РФ, подготовленном по поручению президента Владимира Путина. Предусмотрены и законодательные изменения — например, освобождение организаторов волонтерской деятельности от налоговых выплат, сообщает «Коммерсантъ».

Подготовить план мероприятий по развитию волонтерского движения президент поручал Общественной палате (ОП) и Агентству стратегических инициатив. До 30 апреля они должны представить его в правительство. В послании Федеральному собранию, по итогам которого и было дано поручение, Владимир Путин говорил, что "необходимо снять все барьеры для развития волонтерства".

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
574
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
868
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1068
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2443
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1431
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
6186
Весь список

Фоторепортажи
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
319
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
800
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2021
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3033
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
3109
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
12064
Весь список

Мероприятия
22 апреля с самого раннего утра на улицах Самары кипела работа: прошел общегородской субботник
24 апреля в Самаре стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
В Самаре состоится веселый спортивный праздник - Чемпионат по бегу в ползунках «Беби-кросс»
Весь список
Популярное
за сегодня

Суд выдал исполнительный лист к Администрации и главе Самары для обеспечения марша 23 апреля на проспекте Ленина

1108

Полиция задержала одного из организаторов митинга пенсионеров депутата СГД Михаила Матвеева

858

В Самаре прошел митинг пенсионеров под лозунгом «Меркушкина в отставку!»

345
за неделю

Путин подписал закон о налоговом резидентстве лиц, попавших под санкции

5891

В Тольятти девочка-подросток упала с крыши 12-этажного здания

2877

В Самаре под колесами маневрового тепловоза мужчине отрезало голову

2404
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда