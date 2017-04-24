Волонтерам добавляют льгот и координации
24 апреля 2017 09:11
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К июлю 2017 года будет создана межведомственная комиссия по развитию волонтерства, которая займется координацией добровольцев в различных отраслях, а к весне 2018 года заработает интернет-портал с информацией о волонтерских организациях. Такие предложения содержатся в плане мероприятий по развитию волонтерства в РФ, подготовленном по поручению президента Владимира Путина. Предусмотрены и законодательные изменения — например, освобождение организаторов волонтерской деятельности от налоговых выплат, сообщает «Коммерсантъ».
Подготовить план мероприятий по развитию волонтерского движения президент поручал Общественной палате (ОП) и Агентству стратегических инициатив. До 30 апреля они должны представить его в правительство. В послании Федеральному собранию, по итогам которого и было дано поручение, Владимир Путин говорил, что "необходимо снять все барьеры для развития волонтерства".
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