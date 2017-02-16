Водка снова подорожает
16 февраля 2017 09:35
92
Вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий вопросы алкогольной отрасли в правительстве, поручил Минфину пересмотреть размер минимальной розничной цены на водку. По мнению вице-премьера, минимальная розничная цена водки за бутылку объемом 0,5 л должна составить 219 рублей, а не 205, как предложил Минфин.
О поручении вице-премьера «Известиям» рассказал участник совещания, в ходе которого Минфину было дано поручение пересмотреть размер минимальной цены на водку в сторону увеличения. Судя по всему, ведомству придется пересмотреть также минимальные отпускную заводскую и оптовую цены.
В аппарате Александра Хлопонина «Известиям» подтвердили направление поручения Минфину о возможности повышения минимальной розничной цены за 0,5 л водки до 219 рублей. На вопрос о причинах повышения цены там уточнили, что подобное решение учитывает «рост ставки акциза и инфляционный фактор».
В Минфине подтвердили, что поручение Александра Хлопонина получено.
Сейчас минимальная цена на 0,5 л водки в рознице — 190 рублей.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
16 февраля 2017 10:04
Michael
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
1133
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
705
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
4963
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1948
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2530
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1609
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1313
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2436
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2282
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11437
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9391
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5772
Мероприятия