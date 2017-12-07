Власти России не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде-2018
7 декабря 2017 09:18
104
Общаясь с рабочими ГАЗа, который празднует 85-летие, Владимир Путин заявил, что "власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане в нейтральном статусе, если кто-то из них захочет поехать на Игры в Южную Корею".
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что "решение МОК по российским спортсменам касается только Игр в Пхенчхане", сообщает Радио Маяк.
Он обратил внимание на пункт решения МОК о том, что "восстановление членства Олимпийского комитета России может случиться ещё до окончания Олимпиады и российские спортсмены смогут на церемонии закрытия под своим флагом".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5405
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1975
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8870
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2649
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10345
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3023
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2388
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1628
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1980
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1876
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1581
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3212
Мероприятия