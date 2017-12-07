Власти России не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде-2018

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Общаясь с рабочими ГАЗа, который празднует 85-летие, Владимир Путин заявил, что "власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане в нейтральном статусе, если кто-то из них захочет поехать на Игры в Южную Корею".Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что "решение МОК по российским спортсменам касается только Игр в Пхенчхане", сообщает Радио Маяк.Он обратил внимание на пункт решения МОК о том, что "восстановление членства Олимпийского комитета России может случиться ещё до окончания Олимпиады и российские спортсмены смогут на церемонии закрытия под своим флагом".