Владимир Путин поручил обеспечить рост реальных доходов россиян
18 февраля 2017 12:10
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Реальные доходы граждан России должны расти — такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По словам главы государства, этому должны способствовать рост промышленности и деловой активности, а также снижение инфляции. Так, в уже феврале ее показатель в годовом выражении пробил психологическую отметку в 5%. Президент уверен, что в экономике наблюдаются положительные тенденции, которые необходимо закрепить.
— Итоги прошлого года — сейчас уже подошли практически все основные показатели по прошлому году — оказались лучше, чем мы ожидали. Снижение ВВП, по последним данным, составило 0,2%, хотя прогнозы были, как я уже сказал, хуже, а промышленное производство увеличилось на 1,1%. Добавлю, что в прошлом году удалось добиться и рекордно низких темпов инфляции — 5,4%. Это лучше, чем мы прогнозировали. Мы думали, что она будет самой низкой: 6%, 6,1%, — оказалось, 5,4%, — отметил Владимир Путин.
Президент обратил внимание на то, что и в этом году фиксируется снижение инфляции. Так, в феврале 2017-го ее показатель в годовом выражении пробил психологическую отметку в 5% — на 13 февраля он составил 4,72%.
— Восстанавливается и деловая активность, растет так называемый индекс предпринимательской уверенности. Безусловно, нужно поддержать все эти позитивные тенденции и позитивный настрой бизнеса, создать предсказуемые экономические и финансовые условия для его работы, — сообщил президент.
Глава государства поставил задачу приложить максимум усилий для повышения уровня жизни россиян, пишут «Известия».
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