Владимир Путин подписал закон о введении в России tax free
28 ноября 2017 12:17
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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранцам. Tax free будет действовать для нерезидентов страны при вывозе ими приобретенных в России товаров. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующая статья внесена в Налоговый кодекс.
В силу эта норма, как уточняется в документе, вступит спустя месяц после опубликования, 27 декабря. Однако полностью система согласно закону начнет свою работу не ранее 1 января 2018 года, когда в России стартует очередной налоговый период по НДС.
Технически же вся интеграция по документообороту, как отмечается в документе, должна завершиться только к 1 октября 2018 года. К этому периоду согласно закону обмен документами между магазинами, а также Таможенной и Налоговой службами должен стать электронным.
Воспользоваться системой tax free по закону смогут граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Они смогут рассчитывать на компенсацию, равную сумме НДС в размере 18%, за вычетом комиссии оператора tax free. При этом сумма покупки, как уточняется в документе, должна составлять не менее 10 тыс. руб. с учетом налога, пишет РБК.
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