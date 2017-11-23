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Владелец «Из рук в руки» и job.ru закроет бизнес в России

23 ноября 2017 22:53
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В Москве газета «Из рук в руки» перестала выходить.
Как пишет РБК, интернет-холдинг ​«Пронто Медиа» закроет свои диджитал-активы, сообщила владеющая им голландская компания Trader Media East. Соответствующее решение совет директоров «Пронто Медиа» принял 22 ноября.

На 30 сентября 2017 года чистый убыток Trader Media East достиг $19,6 млн при выручке $5,8 млн. Большая часть убытка обусловлена бизнесом «Пронто Медиа», уточняет голландская компания.

Холдинг «Пронто Медиа» был основан в 1992 году как ИД «Пронто-Москва». Главным его активом была газета бесплатных объявлений «Из рук в руки». В 2015-м компания приняла решение сосредоточиться на развитии интернет-ресурсов — сайтов irr.ru и job.ru. В Москве газета «Из рук в руки» перестала выходить, в некоторых регионах ее издателями стали местные партнеры «Пронто Медиа».

Источник в «Пронто Медиа» подтвердил РБК, что холдинг закрывается. Гендиректор холдинга Михаил Карт не ответил на запрос РБК.

Самый дорогой ИД

В середине 2000-х «Пронто Медиа» был одним из крупнейших ИД на российском рынке. В начале 2006 года Trader Media East заплатила основателю и совладельцу «Пронто Медиа» Леониду Макарону за 12% ИД $100,9 млн. Таким образом, весь ИД был оценен в рекордные для отечественного рынка периодики $840,8 млн. При этом финская Sanoma Corp. в 2005 году купила ИД Independent Media за $185 млн, Алишер Усманов в 2006-м приобрел ИД «Коммерсантъ», по экспертным оценкам, за $230 млн (с учетом стоимости здания на улице Врубеля в Москве, где тогда располагался ИД).

В феврале 2006 года Trader Media East провела IPO на Лондонской фондовой бирже, разместив 92,4% депозитарных расписок. Капитализация компании тогда составила $650 млн. В 2007-м основным владельцем Trader Media East, у которой помимо «Пронто Медиа» были также активы в Восточной Европе, стала турецкая медиагруппа Dogan Yayin Holding (сейчас Dogan Group).

На 31 декабря 2016 года Dogan Group принадлежало 97,29% Trader Media East. К этому времени голландская компания полностью избавилась от бизнеса в других странах, сохранив операции лишь в России, Белоруссии и Казахстане, которыми управляет «Пронто Медиа».

По итогам 2006 года российская выручка Trader Media East достигала $158 млн, EBITDA — $54 млн. По итогам 2016 года выручка российских интернет-сайтов холдинга составила $5,5 млн, снизившись по сравнению с 2015 годом на 45%. У всей Trader Media East был зафиксирован отрицательный скорректированный EBITDA от интернет-ресурсов в $2,9 млн.

Выручка главного конкурента «Пронто Медиа» — сервиса объявлений Avito — в 2016 году выросла на 75% по сравнению с 2015 годом, до 11,7 млрд руб. (в пересчете на доллары — на 119%, до $195 млн), скорректированный EBITDA — на 91%, до 6,3 млрд руб. (на 150%, до $103 млн) В январе—сентябре 2017-го эти показатели увеличились соответственно на 34%, до 11,2 млрд руб. (на 46%, до $193 млн), и на 44%, до 6,8 млрд руб. (на 56%, до $117 млн).

Рациональное решение

Владелец «Пронто Медиа» после запуска онлайн-проектов irr.ru и job.ru недостаточно поверил в их потенциал и попытался продвигать их малой кровью, оптимизируя бизнес, рассказал РБК бывший гендиректор «Пронто Медиа» Николас Дадиани (возглавлял холдинг с апреля 2014 по июнь 2016 года). «В последнее время бизнес интернет-ресурсов «Пронто Медиа» сжимался — и с точки зрения аудитории, и по числу размещенных там объявлений. Видимо, это и привело к решению закрыть бизнес», — полагает Дадиани.

В октябре 2015года всероссийская ежедневная аудитория сайта irr.ru на десктопах равнялась, по данным Mediascope, 284 тыс. человек 12–64 лет, job.ru — 151 тыс. Через два года, в октябре 2017-го, это были уже соответственно 86 тыс. и 42 тыс. человек. Аналогичный показатель Avito в октябре 2015 года превышал 4,2 млн, в октябре 2017-го — 3,4 млн.

Владелец «Пронто Медиа» ищет покупателей на свои активы, сообщал в июле «Коммерсантъ». «Нам предлагали классифайд по работе. Но мы посчитали, что этот бизнес неконкурентоспособен», — рассказал РБК Виктор Шкулев, президент Hearst Shkulev Publishing (управляет, в частности, классифайдами по работе и недвижимости «Зарплата.ру» и N1.Ru). По его мнению, решение «Пронто Медиа» закрыть последние проекты — «наиболее рациональное».


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