Вейпы и кальяны запретят в общепите
9 августа 2017 09:46
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Россиян ждет запрет на употребление кальянов и вейпов в ресторанах и барах, а также введение дополнительных ограничений на продажу алкогольной продукции. «Известиям» удалось выяснить, какие меры по оздоровлению населения предусмотрены приоритетным проектом «Формирование у россиян здорового образа жизни». Документ в конце июля утвердил президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию. Кроме того, с апреля 2018 года производители продуктов начнут маркировать наиболее полезные товары. Всего на перевоспитание граждан будет потрачено 3,5 млрд рублей из федерального бюджета.
Приоритетный проект «Здоровый образ жизни» (ЗОЖ) предполагает, что к концу 2017 года 36% граждан будут сознательно укреплять свое здоровье. К 2020 году этим займется уже половина жителей страны. А в 2025 году — большая часть.
Прививать россиянам ответственное отношение к своему здоровью Минздрав намерен как директивными, так и пропагандистскими методами. Первые будут представлены мерами по регулированию оборота и использованию электронных сигарет и алкоголя. Нормативные документы по борьбе с употреблением электронных сигарет и кальянов планируется подготовить в феврале 2018 года.
В кампании по переориентированию граждан на здоровое питание главным инструментом будет информационная работа. К ней привлекут производителей продуктов. В ближайшие два месяца будет разработана концепция по размещению на упаковках отличительных знаков и информационных сообщений. До конца года для участия в проекте отберут 30 производителей.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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