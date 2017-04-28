ВЦИОМ: 79% россиян продолжили бы работать, даже не нуждаясь в деньгах
28 апреля 2017 13:52
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Около 86% россиян довольны своей работой, при этом 79% жителей страны заявили, что готовы трудиться, даже имея достаточно денег для безбедной жизни. При этом примерно пятая часть опрошенных в таком случае намерена уволиться и больше никогда не работать.
Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Что немаловажно, уровень удовлетворенности среди людей с низким уровнем зарплаты составляет порядка 79%. Среди главных плюсов своей работы россияне чаще всего называли общение с людьми (20%), занятие любимым делом (19%) и размер оклада (13%).
Своим рабочим графиком доволен почти каждый десятый россиянин и только 8% жителей страны считают свою работу интересной. Еще 7% респондентов заявили, что довольны своими коллегами.
Среди тех, кого не устраивает работа, 39% человек главной причиной указали маленькую зарплату. Примерно 61% опрошенных считают, что большее усердие работника при выполнении своих обязанностей не приведет к желанному росту зарплаты. Это мнение разделяют прежде всего люди с низким достатком.
Также среди поводов для недовольства работой 12% респондентов назвали начальство и коллектив, еще 10% россиян сказали, что их труд наносит вред здоровью, пишут «Известия».
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