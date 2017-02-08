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Новости /  В стране  

ВС РФ разъяснил, когда "письма счастья" от ГИБДД не действуют

8 февраля 2017 09:10
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Отсутствие электронной подписи сотрудника госавтоинспекции делает документ недействительным.

Водители не всегда обязаны реагировать на «письма счастья» от ГИБДД: если уведомления о нарушении правил дорожного движения оформлены неверно, то автовладелец не понесет никакой ответственности. Такое разъяснение сделал Верховный суд РФ, отменяя штраф водителю за превышение скорости.

Суд отметил, что отсутствие электронной подписи сотрудника госавтоинспекции делает «письмо счастья» недействительным.

В постановлении высшая инстанция вновь подчеркнула необходимость правильно оформлять документы об административных правонарушениях. Суд напомнил, что для привлечения человека к ответственности необходимо не только установить факт совершения правонарушения, но и «соблюсти установленный законом порядок его привлечения к административной ответственности», сообщает РАПСИ.


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