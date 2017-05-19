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В российском меде запретят антибиотики

19 мая 2017 11:43
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В российском меде запретят антибиотики
Сейчас их обнаруживают в 50% продуктов пчеловодства.

Минсельхоз поддержал идею запрета антибиотиков в меде и собирается предложить внести соответствующие изменения в техрегламент Таможенного союза. Речь о метаболитах нитрофуранов и нитрамидазолах, которые содержатся почти в половине российского меда. Содержание этих веществ в лакомстве уже запрещено в Евросоюзе, пишут "Известия".


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