В российском меде запретят антибиотики
19 мая 2017 11:43
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Минсельхоз поддержал идею запрета антибиотиков в меде и собирается предложить внести соответствующие изменения в техрегламент Таможенного союза. Речь о метаболитах нитрофуранов и нитрамидазолах, которые содержатся почти в половине российского меда. Содержание этих веществ в лакомстве уже запрещено в Евросоюзе, пишут "Известия".
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