В Удмуртии в детском лагере 83 человека попали в больницу
3 мая 2017 12:53
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В республиканскую клиническую инфекционную больницу после ЧП в лагере «Дружба» госпитализированы 83 человека, сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.
Всего за медпомощью обратились 90 человек, большинство из которых дети 14-16 лет.
Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, лечиться они будут до пятницы.
В правительстве республики пообещали, что ситуация станет «основой для серьезных оргвыводов».
«ФедералПресс» напоминает, что Роспотребнадзор приостановил работу лагеря «Дружба», где накануне произошло массовое отравление. Проверка установила, что в лагере проводилась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». При этом ее организаторы не уведомили о мероприятии, туда привезли 500 детей при расчетной численности лагеря в 380.
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