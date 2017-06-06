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В Совете Федерации решили заняться борьбой с враждебной активностью

6 июня 2017 09:27
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В Совете Федерации решили заняться борьбой с враждебной активностью
Планируют создать комиссию, которая будет заниматься мониторингом враждебной активности иностранных государств.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», в верхней палате Федерального собрания собираются создать комиссию, которая сосредоточится на мониторинге «враждебной активности иностранных государств и международных организаций на российском направлении». Формально она будет анализировать российское и международное законодательство «в целях противодействия вмешательству во внутренние дела России».

Объектом деятельности комиссии, по словам собеседников газеты, станут в том числе «лояльные Западу российские СМИ», а также «неправительственные организации, ставящие целью нагнетание протестных настроений в России».

Собеседник издания объяснил планы сенаторов ответной реакцией на намерение США создать межведомственный комитет по противодействию «скрытому влиянию» России, а также на появление в Европе «оперативной группы по стратегическим коммуникациям на Востоке» с целью «борьбы с российской пропагандой».

Председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов называет новую инициативу Совфеда ответной мерой на всеобщую «атмосферу подозрения внешнего вмешательства». «Все эти методики, которые у нас действительно некоторое время развиваются, внезапно стали широко распространены на Западе, прежде всего в США. Такой роли российского фактора во внутренних разборках других стран я не помню», — заявил он.

Политолог Константин Калачев объяснил «озабоченность Совета Федерации враждебной деятельностью из-за рубежа желанием продемонстрировать не просто полную лояльность президенту, но и свою вписанность в нынешние патриотические тренды», пишет РБК.



Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)


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