В Семейный кодекс могут внести поправки о разделе имущества при разводе
20 ноября 2017 09:47
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В Семейный кодекс могут внести поправки, упрощающие раздел имущества между бывшими супругами. Так, бизнес отойдет тому, кто им занимался, а второй партнер при этом получит «справедливую компенсацию». Кроме того, судам могут разрешить изменять условия брачного договора, если он покажется им несправедливым. Также в Едином госреестре прав на недвижимость (ЕГРН) обяжут указывать, что квартира находится в совместной собственности супругов. Соответствующие предложения разработала Общественная палата РФ для Госдумы. В парламенте инициативы сочли «разумными» и собираются обсудить их с привлечением экспертов.
Общественная палата РФ подготовила рекомендации для нижней палаты парламента, призванные упростить решение имущественных споров между бывшими супругами, а заодно повысить прозрачность рынка недвижимости в России. В частности, предлагается в обязательном порядке указывать в ЕГРН, что квартира находится в совместной собственности супругов. Сейчас такая запись вносится по желанию. Между тем на данные этого реестра ориентируются покупатели недвижимости, и сделка впоследствии может оказаться под угрозой, объяснила «Известиям» член ОП Лидия Михеева. Такая ситуация возможна, если после развода не произошло раздела имущества, а тот, на чье имя была записана недвижимость, продал ее без согласия бывшего супруга.
Также ОП считает нужным изменить правила раздела собственности между экс-супругами. В частности, предлагается обсудить следующую идею: не делить бизнес-активы, например пакеты акций или доли в компаниях, а оставлять их тому, кто непосредственно занимался бизнесом. При этом второй супруг сможет рассчитывать на «справедливую компенсацию». Ее размер определит суд — исходя из потребностей человека, его социального статуса и уровня жизни. Выплачивать компенсацию можно было бы не одномоментно, а в течение определенного времени, также установленного судом. Это меньше повлияет на бизнес и позволит сохранить ценность актива, пояснила Лидия Михеева.
Кроме того, при разводе предлагается делить сразу всё имущество, а не по частям. На практике супруги злоупотребляют правом и подают отдельные иски на раздел квартиры, машины и дачи, отмечают юристы. ОП считает нужным закрепить в Семейном кодексе понятие «имущество, нажитое супругами во время брака», которое подразумевало бы единый комплекс принадлежащих партнерам вещей, имущественных прав и общих долгов. Это позволит проводить раздел более справедливо и снизит нагрузку на судебную систему.
Интересно, что рекомендации ОП касаются и брачного договора. Так, члены палаты обратили внимание, что после развода суд может признать брачный договор недействительным, если его условия ставят одного из партнеров в неблагоприятное положение. В таких случаях документ аннулируется. ОП предлагает дать суду право корректировать договор — например, менять соотношение долей имущества, которые причитаются экс-супругам.
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