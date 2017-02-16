В Саратовской области зафиксировано 7 очагов АЧС
16 февраля 2017 13:02
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В Саратовской области начало этого года ознаменовалось появлением семи очагов африканской чумы свиней, 2 из них - среди домашних животных. Об этом на брифинге сообщил начальник регионального управления ветеринарии Алексей Частов. В нескольких районах карантин уже снят. По его словам, влияние на распространения вируса оказывает примитивное ведение животноводства в личных хозяйствах, "однако периодически они случаются и на крупных предприятиях с высоким уровнем биологической защиты, что вызывает тревогу". "Контролировать заболевание достаточно сложно, кроме как регулированием численности. Решения, которые ранее были приняты, работают. В настоящее время поголовье диких кабанов приближено к нормам - 0,25 головы на 1 тыс. га", - рассказал он.
Специалист отметил, что животноводы часто не выполняют рекомендации ветеринаров, пишет СарБК. Отчуждение свиней - это вынужденное мероприятие, к которому приступают только после подтверждения клинических признаков вируса у павших особей: "Нужно исключить контракт с дикими животными, с дикой природой. Я пониманию психологическое состояние людей, но есть закон - нужно изъять животных в радиусе не менее 5 км от очага. Можно больше, но мы берем минимально. И опять население не выполняет указания и надеется на чудеса, но чудес с АЧС не бывает".
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