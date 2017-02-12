В Саратове по факту нападения на девушку-фельдшера возбудили уголовное дело
12 февраля 2017 12:02
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И.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко заявила, что после домогательства фельдшера скорой помощи в Саратове возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование и незаконном лишении свободы. В ближайшее время будет решен вопрос о задержании виновных, сообщают «Известия».
Как сообщалось ранее, в Саратове пятеро мужчин закрыли дверь за фельдшером «скорой», приехавшей по вызову, и потребовали от нее раздеться. Девушка убежала в ванную комнату и вызвала полицию. Мужчины пытались сломать дверь, но не смогли. Фельдшер написала заявление в полицию.
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