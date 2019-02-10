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В США боятся, что изменение климата поможет России захватить мир

10 февраля 2019 23:30
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Согласно прогнозу аналитика, страна может получить
Американский обозреватель Час Голдман заявил, что изменение климата может вогнать Запад в глубокий кризис, а Москве предоставить "ключ к мировому господству". Возможные последствия глобального потепления журналист расписал в журнале The National Interest, передает life.ru.

Согласно прогнозу Голдмана, изменение климата вынудит 150 млн человек к 2050 году переселиться, что повлечёт экономический и политический ущерб для подверженных риску затопления государств Южно-Восточной Азии, Европы и Северной Америки. Россия же извлечёт от природных катаклизмов пользу благодаря своему географическому положению.

— Изменение климата — ключ Кремля к мировому господству. Проблемы от глобального потепления обойдут РФ стороной: большинство городов находятся не в прибрежной зоне, а значит, их не затопит, — считает аналитик.

По его мнению, таяние Северного Ледовитого океана — также на руку Кремлю, станет проще добывать природные ресурсы в Арктике, где может находиться около 30% нетронутых запасов природного газа и 13% нефти. Кроме того, Россия получит возможность открыть новые морские пути для экспорта товаров из Китая в Европу через свою территорию. Голдман считает, что это может дать стране "невообразимое экономическое преимущество".

Также обозреватель прочит России роль "сельскохозяйственной сверхдержавы" благодаря превращению её "ледяных тундр" в плодородные земли. 
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