Я нашел ошибку
Главные новости: 
Женщину задержали и доставили в отдел полиции.
Самарчанка ударила ножом своего возлюбленного во время утренней ссоры
В настоящее время по статье «Разбой», возбуждено уголовное дело.
В Жигулевске мужчина ворвался в хлебный киоск, и угрожая ножом, отобрал у продавца 3000 рублей
Самая сложная для подъёма часть Эвереста - "стена Хиллари" обрушилась
Так как этот автомобиль трехколесный, в Великобритании он рассматривается как трехколесный мотоцикл.
На одной из самарских улиц был обнаружен уникальный трехколёсный автомобиль Reliant Robin
Автомобиль тушили сотрудники МЧС.
В Красном Яру на трассе М-5 горела «газель» после столкновения с «Рено-Сандеро»
С 1 июня меняется расписание электричек из Самары в Курумоч
С 1 июня меняется расписание электричек из Самары в Курумоч
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В Чапаевске мужчина получил ножевое ранение от собутыльника во время конфликта
В районах, где существует угроза подтопления, развернуты оперативные штабы. Ежечасный мониторинг паводковой ситуации там ведут представители республиканского правительства и сотрудники МЧС.
В Якутии из-за роста паводковой воды может быть полностью затоплен город Среднеколымск
сегодня  Воскресенье,21 мая, 17:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/05:
USD 57.16
-0.31
EUR 63.65
-0.35
Искать
Новости /  В стране  

В Россию впервые привезут мощи Николая Чудотворца

21 мая 2017 09:46
117
В Россию впервые привезут мощи Николая Чудотворца
Договоренность о принесении святыни была достигнута в ходе исторической встречи патриарха Кирилла с папой Франциском/

Мощи Николая Чудотворца - одного из самых почитаемых христианских святых - впервые в истории привезут из итальянского города Бари в Россию, в Москве их встретит патриарх Кирилл вместе с многочисленным духовенством и верующими.

Договоренность о принесении святыни была достигнута в ходе исторической встречи патриарха Кирилла с папой Франциском 12 февраля 2016 года. В Россию доставят часть мощей — судмедэксперты извлекли из раки с мощами девятое ребро святителя, которое находится прямо возле сердца. В христианской традиции сердце рассматривается как место сосредоточения веры? передает Радио Маяк.

"Утром 21 мая мы сонмом архиереев Русской православной церкви совершили Божественную Литургию на мощах святителя, что уже стало традицией, потому что наши паломники в большом количестве прибывают в город Бари на дни памяти святителя Николая. Затем мы с архиепископом Бари Франческо Какуччи подпишем акт о временном перенесении части мощей в Россию", — рассказал журналистам глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
571
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1227
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1366
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1546
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2844
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1709
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1504
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1141
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
662
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1044
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2296
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3302
Весь список

Мероприятия
В Самаре на площади у музея Алабина прошел музыкальный флешмоб
В СЮИ проходят двухдневные военно-полевые сборы среди старшеклассников Самары
В Самаре прошел областной слет старших пионервожатых
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре ожидаются дожди, возможно с грозами

591

Ремонт дорог в Самаре: что происходит на самом деле

367

Архитектор Владимир Борисов: «Фонтан 30-летия Победы потерян для Самары»

364
за неделю

Почему сегодня не работает Мегафон в Самаре

6515

Самарская область потеряла даже низкую устойчивость

3172

МЧС предупреждает: В Самарской области ожидаются заморозки

2575
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда