В Россию впервые привезут мощи Николая Чудотворца
21 мая 2017 09:46
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Мощи Николая Чудотворца - одного из самых почитаемых христианских святых - впервые в истории привезут из итальянского города Бари в Россию, в Москве их встретит патриарх Кирилл вместе с многочисленным духовенством и верующими.
Договоренность о принесении святыни была достигнута в ходе исторической встречи патриарха Кирилла с папой Франциском 12 февраля 2016 года. В Россию доставят часть мощей — судмедэксперты извлекли из раки с мощами девятое ребро святителя, которое находится прямо возле сердца. В христианской традиции сердце рассматривается как место сосредоточения веры? передает Радио Маяк.
"Утром 21 мая мы сонмом архиереев Русской православной церкви совершили Божественную Литургию на мощах святителя, что уже стало традицией, потому что наши паломники в большом количестве прибывают в город Бари на дни памяти святителя Николая. Затем мы с архиепископом Бари Франческо Какуччи подпишем акт о временном перенесении части мощей в Россию", — рассказал журналистам глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
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