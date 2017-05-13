В России выросла минимальная стоимость водки и коньяка
13 мая 2017 10:37
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Минимальная цена на водку в России выросла на 8% после вступления в силу приказа Минфина. Информацию об этом ведомство выложило еще 2 мая.
Так, с 13 мая розничная цена бутылка водки теперь не может быть менее 205 рублей, что на 8% больше предыдущей нижней границы сообщает «Интерфакс».
При этом минимальные оптовая и производительские цены составят 178 и 173 рубля соответственно.
Еще больше подорожает коньяк. Розничная цена на бутылку 0,5 л вырастет на 15,2% — до 371 рубля.
Напомним, что с 1 января 2017 года был поднят с 500 до 523 рублей за один литр акциз на спирт.
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