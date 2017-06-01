В России вступил в силу закон, запрещающий водителям работать без российских прав
1 июня 2017 13:23
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В России 1 июня 2017 года вступил в силу закон, запрещающий водителям-иностранцам работать без российского водительского удостоверения.
Соответствующее положение содержится в новой редакции закона «О безопасности дорожного движения». Запрет касается таксистов, водителей автобусов, коммунальной и грузовой техники.
Также отмечается, что контролировать исполнение запрета должны будут сами работодатели, которые в случае нарушения данного закона будут штрафоваться.
«Для них (работодателей) вводится административная ответственность за выпуск на линию водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения. Административный штраф составит 50 тыс. рублей», — передает ТАСС сообщение ГИБДД.
В ГИБДД также отметили, что срок обмена прав для водителей-иностранцев неоднократно переносился, но не все из них это сделали. Штраф для таких водителей составит 15 тыс. рублей, пишут "Известия".
Фото pixabay.com.
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