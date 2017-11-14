В России впервые за три года стали чаще жениться
14 ноября 2017 12:07
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Количество свадеб в России начало расти впервые с 2014 года. За январь–сентябрь в стране заключено на 6% больше браков, чем в тот же период год назад. Самым привлекательным для женихов и невест оказался июль, который окончательно потеснил август. Эксперты связывают тенденцию со стабилизацией экономики — женились те, у кого не хватило денег на свадьбу в прошлом году. Однако демографическая ситуация не дает поводов надеяться на дальнейшее увеличение числа молодоженов.
По данным Росстата, с января по сентябрь этого года в нашей стране образовалось 826 тыс. новых семей — на 6% больше, чем в прошлом году. Абсолютным лидером по количеству заключенных союзов оказался июль. Тогда поженились 150 тыс. пар — максимальный показатель для этого месяца с 2012 года.
До этого количество свадеб падало три года подряд. Пик снижения в период с января по сентябрь пришелся на 2016-й. Тогда было зарегистрировано всего 776 тыс. браков.
В целом в 2014 году россияне заключили 1,22 млн брачных союзов, в 2015-м — 1,16 млн, в 2016-м — 986 тыс., пишут "Известия".
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