В России ужесточили правила ношения Георгиевской ленточки
5 мая 2017 11:25
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В России предлагают запретить ношение Георгиевской ленточки где-либо помимо лацкана пиджака. С такой инициативой выступило общественное движение «Волонтеры Победы», пишет «ФедералПресс».
Кроме того, представители молодежной палаты при Мосгордуме собираются проводить рейды для выявления случаев неэтичного использования символа.
В организации считают, что символ уместно носить только на лацкане пиджака, у сердца. Ее нельзя крепить на сумки, коляски, автомобили, ниже пояса, а также на голове или в испорченном виде.
«Лучшее место для символа памяти и уважения – у сердца. Поэтому мы и считаем, что георгиевскую ленточку лучше крепить с левой стороны груди», – приводит слова представителя пресс-службы «Волонтеров Победы» «Лайф».
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