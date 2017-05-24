В России ужесточат наказание за допинг
24 мая 2017 13:36
40
Президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, посвященное подготовке спортивного резерва и борьбе с употреблением допинга. Глава государства предложил сократить бюджетное финансирование профессиональных спортивных команд и направить эти средства на подготовку перспективных молодых спортсменов.
Национальный план по борьбе с допингом представил почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов. Для формирования «нетерпимого отношения к допингу» он предложил изменить стиль освещения в СМИ историй про спортсменов, попавших под допинговую дисквалификацию. По оценке Виталия Смирнова, сегодня таких атлетов преподносят едва ли не в качестве героев. Специалист же считает, что уличенных в употреблении допинга нельзя допускать к тренерской работе и к замещению различных государственных должностей.
Еще одна предложенная мера — лишение имущества. Например, в случае если выясняется, что призер каких-либо соревнований употреблял запрещенные вещества, он должен будет вернуть государству или меценату призовые деньги либо имущество, которое он получил после победы.
Владимир Путин считает, что бюджетные деньги стоит тратить прежде всего на перспективную молодежь, а не на поддержку профессиональных спортсменов.
— Следует подумать о поддержке талантливых ребят. В ряде регионов уже работает система грантов для перспективных спортсменов. Считаю возможным реализовать такую систему на федеральном уровне. Это позволит выявлять и вести к успеху лучших из лучших, — подчеркнул глава государства. — Средства на эти цели надо изыскать, в том числе за счет сокращения финансирования, я уже об этом говорил неоднократно, профессионального спорта, во всяком случае, по тем каналам, по которым часто сегодня деньги направляются, и направляются очень большие и не всегда обоснованно, — пояснил он.
Президент также призвал упорядочить структуры, которые готовят российский спортивный резерв, сообщают "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
755
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
613
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1295
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1417
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1592
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2880
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1531
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1177
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
703
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1074
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2334
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3333
Мероприятия