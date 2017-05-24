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В России ужесточат наказание за допинг

24 мая 2017 13:36
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В России ужесточат наказание за допинг
Президент предложил увеличить финансирование молодых спортсменов.

Президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, посвященное подготовке спортивного резерва и борьбе с употреблением допинга. Глава государства предложил сократить бюджетное финансирование профессиональных спортивных команд и направить эти средства на подготовку перспективных молодых спортсменов.

Национальный план по борьбе с допингом представил почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов. Для формирования «нетерпимого отношения к допингу» он предложил изменить стиль освещения в СМИ историй про спортсменов, попавших под допинговую дисквалификацию. По оценке Виталия Смирнова, сегодня таких атлетов преподносят едва ли не в качестве героев. Специалист же считает, что уличенных в употреблении допинга нельзя допускать к тренерской работе и к замещению различных государственных должностей.

Еще одна предложенная мера — лишение имущества. Например, в случае если выясняется, что призер каких-либо соревнований употреблял запрещенные вещества, он должен будет вернуть государству или меценату призовые деньги либо имущество, которое он получил после победы.

Владимир Путин считает, что бюджетные деньги стоит тратить прежде всего на перспективную молодежь, а не на поддержку профессиональных спортсменов.

— Следует подумать о поддержке талантливых ребят. В ряде регионов уже работает система грантов для перспективных спортсменов. Считаю возможным реализовать такую систему на федеральном уровне. Это позволит выявлять и вести к успеху лучших из лучших, — подчеркнул глава государства. — Средства на эти цели надо изыскать, в том числе за счет сокращения финансирования, я уже об этом говорил неоднократно, профессионального спорта, во всяком случае, по тем каналам, по которым часто сегодня деньги направляются, и направляются очень большие и не всегда обоснованно, — пояснил он.

Президент также призвал упорядочить структуры, которые готовят российский спортивный резерв, сообщают "Известия".
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