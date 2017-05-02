В России уравняют МРОТ и прожиточный минимум
2 мая 2017 12:46
199
Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума работающего. Поручение должно быть выполнено до 20 мая этого года, сообщается на сайте кабинета министров.
О планах по повышению МРОТ Медведев заявил 19 апреля в ходе отчета о работе правительства в Госдуме. «С 1 июля этого года МРОТ поднимется до 7800 рублей. А в ближайшие несколько лет — до уровня прожиточного минимума работающего», — говорил премьер.
4 апреля кабмин установил прожиточный минимум по итогам четвертого квартала 2016 года в размере 9691 рубля. Это на два процента меньше, чем в третьем квартале. Для трудоспособных россиян прожиточный минимум составил 10 466 рублей, для пенсионеров — 8 тысяч рублей и 9434 рубля для детей.
В середине марта вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец назвала бедность россиян уникальной. Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей, в то же время на уровне МРОТ в отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек, отмечала она.
В январе глава Минтруда Максим Топилин призвал обеспечить приближение МРОТ к региональному прожиточному минимуму к осени 2017 года, пишет Лента.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
321
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
833
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1025
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1236
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2566
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1512
Фоторепортажи
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
866
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
432
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
865
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2106
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3132
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3210
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают