В России стали чаще приобретать автомобили с "автоматом"
6 ноября 2017 10:31
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В России стали чаще приобретать автомобили, оснащенные автоматической трансмиссией (АКПП), сообщают "Известия".
По итогам девяти месяцев 2017 года, было продано более 566 тысяч новых машин с «автоматом», таким образом, доля предпочитающих АКПП россиян составила 54,1%.
Рост продаж составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Как отмечает «Федеральное агентство новостей», автоэксперты назвали данную тенденцию логичной из-за очевидного удобства «автомата» как в условиях города, так и за его пределами.
Ранее портал iz.ru сообщал о том, что по итогам девяти месяцев 2017 года автоэксперты составили рейтинг из десяти самых популярных кроссоверов в РФ.
Кроме того, в преддверии холодов и снега профессиональные автомобилисты подготовили для россиян пять зимних лайфхаков по уходу за автомобилем.
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