В России состоится тестовый запуск виртуального мобильного оператора Virgin Connect

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Коммерческий директор «Тривон Нетворкс» Дмитрий Багдасарян подтвердил РБК эту информацию. Он уточнил, что тестовый запуск оператора состоится в понедельник, 27 ноября. Коммерческую эксплуатацию проекта должны начать в первой декаде декабря. В указанный промежуток услуги будут доступны сотрудникам компании и ее «лояльным абонентам», сказал он. Детали коммерческого запуска Багдасарян раскрывать отказался. Представитель «Т2 РТК Холдинга» отказался от комментариев.«Тривон Нетворкс» еще в конце декабря 2016 года получила лицензию на оказание услуг мобильной связи по модели MVNO на всю Россию, говорится в материалах Роскомнадзора. Документ действует до декабря 2021 года, компания должна начать оказывать услуги не позднее 28 декабря 2018 года. Согласно реестру Россвязи, «Тривон Нетворкс» получила ресурс нумерации в коде «958» в Москве и Подмосковье.Виртуальные операторы (mobile virtual network operator — MVNO) оказывают услуги связи под собственным брендом на сетях существующих операторов.На день тестового запуска нового MVNO запланировано выступление основателя Virgin Group Ричарда Бренсона на конференции Synergy Global Forum в Москве. Его группа объединяет компании из различных сфер, в том числе в нее входит Virgin Mobile, который считается первым успешным MVNO-проектом в мире. Представитель «Тривон Нетворкс» не смог уточнить, примет ли Бренсон участие в запуске MVNO.Багдасарян подчеркнул, что компания будет развивать MVNO под тем же брендом, который использует для оказания других услуг, то есть Virgin Connect.До сих пор «Тривон Нетворкс» не оказывала услуги мобильной связи. Но Бренсон еще в конце 2012 года заявлял, что хочет выйти на сотовый рынок России.«Тривон Нетворкс» была зарегистрирована в октябре 2005 года. Компания оказывает услуги фиксированной телефонии, доступа в интернет и платного телевидения в 160 городах России. Обслуживает более 20 тыс. абонентов — юридических лиц и более 200 тыс. — физических лиц. Единственным владельцем компании, по данным Kartoteka.ru, является Trivon AG. Суммарные показатели входящих в компанию юридических лиц не раскрываются. Выручка «Тривон Нетворкс» составила в 2016 году 217,3 млн руб., чистый убыток — 51,7 млн руб. За время своего существования компания была прибыльной лишь однажды: в 2007 году ее чистая прибыль составила 1,7 млн руб.Trivon AG, по информации, опубликованной в поданной несколько лет назад заявке компании в совет IFC, инвестподразделения Всемирного банка, была основана Маркусом Мюлером и Иштваном Ковачем. Среди акционеров компании также значилась Virgin (16,6%), фонды Delta Partners (15,2%) и Eurasia Capital (13,5%). В заявке отмечалось, что Trivon имеет право использовать бренд Virgin в России на основании долгосрочного договора франшизы.Указанная компания была не единственной, кто хотел развивать в России MVNO под брендом Virgin. В 2013 году в совет IFC поступила заявка от BeMyMobile Ltd (Virgin Mobile Central & Eastern Europe, VMCEE), писал «Коммерсантъ». В ней отмечалось, что VMCEE — это недавно созданный виртуальный оператор, который планирует оказывать услуги в Восточной Европе и Центральной Азии. С августа 2012 года компания работает в Польше, в 2014 году планирует запустить проект в Турции, а в будущем рассмотрит возможность запуска в России и Казахстане. Virgin Group принадлежало 13% VMCEE.«Тривон Нетворкс» выходит на высококонкурентный рынок. Проникновение услуг сотовой связи в России давно превысило 100%. По итогам второго квартала (последние данные), по оценке компании AC&M, в стране насчитывалось 254,3 млн активных сим-карт. При этом растет количество виртуальных операторов. На сети «Т2 РТК Холдинга» уже работает десять MVNO, а до конца года будут запущены еще пять, рассказывал в интервью РБК гендиректор сотового оператора Сергей Эмдин. Среди партнеров компании — Сбербанк, Тинькофф Банк, «Ростелеком» и «Транстелеком». По оценке гендиректора компании «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, к концу 2017 года MVNO в России будут в сумме обслуживать свыше 6 млн абонентов. Причем две трети из этого количества будут приходиться на «Скартел» (оказывает услуги под брендом Yota на сети «МегаФона» и является «дочкой» оператора). «Компании рассчитывают откусить свой кусок пирога — сотового рынка, чей объем по итогам 2017 года в России превысит 900 млрд руб. Но сделать это крайне сложно. Чтобы конкурировать с «большой тройкой» нужны очень большие вложения в продвижение своих услуг», — считает глава «ТМТ Консалтинга». Впрочем, он допускает, что «Тривон Нетворкс» будет пытаться продвигать услуги сотовой связи среди имеющихся у нее абонентов. По прогнозу Константина Анкилова, к ним может подключиться 20–30% базы «Тривона», то есть десятки тысяч абонентов. «Для компании это будет способом повысить доходность своей базы», — заключил он.Фото: Punit Paranjpe / Reuters