В России снова ожидается рост цен на молоко
10 февраля 2017 11:36
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В России ожидается рост цен на молоко из-за ограничений Россельхознадзора по ввозу сырого молока из регионов. Также возможны и перебои с поставками сырья, пишет газета "Коммерсантъ".
Россельхознадзор принял решение с 1 февраля присваивать регионам статусы по заразным болезням животных, напоминает издание. В соответствии с этими статусами ведомство вводит правила перевозки подконтрольных товаров.
Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") в этой связи обратился с письмом к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву и попросил не вводить ограничения на ввоз сырого молока из регионов, поскольку это приведет к увеличению цен на продукцию отрасли.
Ограничения затронули 25 регионов, включая лидеров по производству молока в России - Татарстан (5,7%) и Ростовскую область (3,5%).
Ведомство решило, что молоко из этих регионов должно проходить обязательную пастеризацию, в то время как у большинства производителей нет такого оборудования. Введение ограничений фактически говорит об остановке поставок сырого сырья из этих регионов, отмечается в письме. В связи с этим участники рынка ожидают убытки, что в итоге приведет к росту цен на молочную продукцию.
По словам исполнительного директора "Союзмолока" Артема Белова, дефицит молочного сырья на рынке в 2016 году оценивался в 8,1 миллиона тонн или около 20% от общих объемов, а расстояние, на которое доставляется сырье, достигло тысячи километров. При этом сырое молоко из Татарстана поставляется на столичные молокозаводы, и в случае перебоев "заменить его просто не получится".
В цене питьевого продукта, напомним, сырое молоко занимает свыше 40%, твороге - в среднем 36%, а в сметане - больше половины. Поэтому рост цен на сырое молоко будет способствовать повышению отпускных цен молокоперерабатывающих предприятий, а затем подтянется и розничная торговля - к процентам, заявленным производителями, придется добавить и наценку, которую неизбежно произведут ритейлеры.
Представитель Россельхознадзора Юлия Мелано объяснила новые требования ведомства "вопросами безопасности". Письмо отраслевых лоббистов она назвала "пиаром", подчеркнув, что в ведомстве не разделяют опасений "Союзмолока". В Минсельхозе подтвердили получение письма, воздержавшись от комментариев.
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