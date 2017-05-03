В России снизилось потребление алкоголя
3 мая 2017 09:36
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В прошлом году россияне стали употреблять меньше спиртного, следует из доклада «Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год», с которым ознакомились «Известия». В нем сказано, что, «по предварительным данным, показатель потребления алкогольной продукции в перерасчете на абсолютный алкоголь на душу населения в год снизился на 0,2 л по отношению к 2015 году и составил 10,3 л». 0,2 л спирта, на которые отмечено снижение, эквивалентны 0,5 л водки или 5 л пива крепостью 4%.
Тренд на снижение потребления спиртного наблюдается не первый год. По статистике министерства, в 2014 году показатель потребления алкоголя составлял 11,78 л на душу населения, в 2013-м — 11,87 л.
По данным Росстата продажи спиртного в перерасчете на абсолютный алкоголь составили 968 млн л — на 2,4% меньше, чем годом ранее. Больше всего сократились продажи слабоалкогольных напитков (на 12,2%), шампанских и игристых вин (на 6,9%) и напитков на основе пива (на 5,6%). Практически на прежнем уровне остались продажи водки и ликеро-водочных изделий (–0,6%). Объем продажи коньяков снизился на 2,4%, «тихих» вин — на 3,1%.
При этом на 40,6% больше было куплено сидра, пуаре, медовухи и других напитков из категории «прочая алкогольная продукция».
Тенденцию объясняют модой на здоровый образ жизни, укрепляющейся в последние годы.
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