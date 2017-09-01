В России скоро будут использоваться дорожные знаки уменьшенного формата
1 сентября 2017 09:32
106
Вслед за Москвой по всей территории России будут использоваться дорожные знаки уменьшенного формата. Об этом журналистам сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов. По его словам, такое решение было поддержано на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, пишет Интерфакс.
Также комиссия согласилась с идеей снижения общего количества дорожных знаков, сообщающих информацию вспомогательного характера. Помимо столицы, эксперимент по использованию знаков уменьшенного размера проводился в Санкт-Петербурге, Саратове и Владимире. Как сообщало агентство «Москва», обновленные знаки по размеру в полтора раза меньше прежних. Они не закрывают архитектуру домов и при этом хорошо заметны для водителей.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
765
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
547
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7357
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1526
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
6086
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1934
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
673
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2318
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2128
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1764
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1927
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
6193
Мероприятия