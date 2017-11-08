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В России сегодня вступают в силу новые правила проезда перекрестков с круговым движением

8 ноября 2017 09:15
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В России сегодня вступают в силу новые правила проезда перекрестков с круговым движением Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Отныне при въезде на перекресток с круговым движением, отмеченным соответствующим знаком, приоритет получают водители, которые двигаются по кругу.

Если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение по нему осуществляется в соответствии с их требованиями, отметили в ведомстве.

Ранее в разных регионах страны, а порой даже в пределах одного города схемы проезда перекрестков с круговым движением отличались друг от друга, что приводило к образованию на них заторов и ДТП, передает "Радио Маяк".

 

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