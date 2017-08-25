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В России разработают единые требования к пунктам зарядки электромобилей

25 августа 2017 12:01
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В России разработают единые требования к пунктам зарядки электромобилей В данный момент проект согласовывается на внутреннем уровне.
В данный момент проект согласовывается на внутреннем уровне.

В России разработают единые требования к размещению и эксплуатации электрозарядных станций (ЭЗС). Соответствующее поручение правительство России дало Минэнерго, Минпромторгу и Ростехнадзору, сообщает газета «Известия».

По данным издания, данное поручение ведомства получили на совещании в конце июля. Согласно протоколу совещания, копия которого есть у «Известий», требования должны быть разработаны до 27 сентября.

Как сообщили газете в Минэнерго, в данный момент проект согласовывается на внутреннем уровне. Там отметили, что «окончательная позиция еще не выбрана».

В Минпромторге изданию сообщили, что для развития электродвижения в стране важно устанавливать зарядные станции не только в мегаполисах, но и на крупных магистралях.

По данным «Известий», ЭЗС планируется устанавливать на автозаправках и парковочных пространствах, а также в торгово-развлекательных комплексах.

Минэкономразвития предложило ежегодно до 2025 года выделять 900 млн руб. на господдержку российского электротранспорта. Как сообщал РБК представитель ведомства, всего отрасль может получить около 7,2 млрд руб.


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